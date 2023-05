Estati sempre più calde: a rischio le specie animali e vegetali

Se volessimo misurare la temperatura in ogni paese del mondo la colonnina del mercurio non cala, anzi sale sempre di più. Il cambiamento climatico sta modificando le specie animali, delle piante e dei fiori. E il WWF mette sul banco degli “imputati” le attività umane e il massiccio uso dei combustibili fossili.

Sfollati camminano tra le acque alluvionali dopo le forti piogge a Hadeja, in Nigeria, lunedì 19 settembre 2022.

L’estate del 2022 è stata la più calda della storia in Europa. Il mese di luglio ha fatto registrare 2,26 gradi centigradi in più rispetto alla media italiana dal 1800, anno da cui si registrano i dati.

Bambine portano l'acqua raccolta in un pozzo nel villaggio di Lomoputh, nel nord del Kenya, 12 maggio 2022

Le soluzioni per cercare di mettere un freno al ricaldamento globale ci sono: grazie ai fondi del PNRR, le aree protette, l’ISPRA e gli esperti del National Biodiversity Future Center, che coinvolge decine di università e centri di ricerca, nei prossimi mesi avranno l’opportunità di mappare la biodiversità italiana per individuare le zone chiave per la natura dove istituire nuove aree protette. Le nuove tecnologie, dai satelliti al DNA ambientale, dall’eco acustica alle app, consentono la raccolta di dati essenziali, anche con il supporto di cittadini e volontari attraverso la Citizen Science.