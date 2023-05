Gli imprendibili missili russi Kinzhal, Kiev: "Li abbiamo abbattuti tutti". Mosca smentisce

L'aeronautica militare ucraina ieri ha affermato di aver intercettato tutti e sei i missili ultrasonici Kinzhal, lanciati dalla Russia durante la notte. Il comandante in capo delle forze armate ucraine Valerii Zaluzhnyi, in un post su Telegram, ha detto che "verso le 3,30 i russi hanno attaccato l'Ucraina da nord, sud ed est", lanciando un totale di 18 missili, tra cui, ha precisato il generale su Telegram "6 missili ipersonici Kinzhal sparati da sei aerei MiG-31K, 9 missili da crociera Kalibr partiti dalle navi nel Mar Nero e 3 missili S-400 Iskander-M.

"Il nemico - ha aggiunto Zaluzhnyi - ha attaccato anche con droni Shahed-136/131 e condotto ricognizioni aeree con altri tre droni. Tutti sono stati distrutti".

La notizia dell'abbattimento dei missili ipersonici russi è stata poi smentita da Mosca. Il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, ha anzi affermato che, riguardo all'attacco missilistico, "tutti gli obiettivi assegnati sono stati centrati".

Il risultato conseguito dalle difese aeree ucraine, qualora confermato, sarebbe comunque da considerarsi eccezionale anche in un ipotetico confronto tra la tecnologia militare occidentale in mano agli ucraini e le dotazioni più sofisticate prodotte dall'industria militare russa perché i sei missili balistici sarebbero stati abbattuti dai sistemi antimissile americani Patriot, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Il portavoce dell'Aeronautica ucraina Yuri Ignat ha riferito che tutti e sei i missili balistici Kinzhal abbattuti nella notte stavano volando verso la capitale Kiev, come riportato dal sito Zn.ua e da Ukrinform. "Il lavoro è stato un enorme successo. Kiev rimane l'epicentro, la capitale è sempre stata una priorità per i russi, ed ora è protetta con mezzi seri", ha rivendicato Ignat.

Le forze ucraine hanno abbattuto finora 7 missili ipersonici russi Kinzhal su un totale di 80 dell'arsenale di Mosca, ha detto in un tweet il ministro della Difesa ucraino, Alexei Reznikov. "Un altro incredibile successo per le Forze aeree ucraine!” ha esultato il ministro.

Il missile balistico duale ipersonico russo Kh-47M2 Kinzhal aveva fatto il suo esordio in combattimento il 19 marzo scorso, lanciato contro un deposito di munizioni sotterraneo a Delyatyn, nella regione di Ivano-Frankovsk. Un secondo lancio diretto sui cieli di Kiev risale invece ai primi di maggio, e questo sarebbe stato il primo ad essere stato abbattuto.

Il Kinzhal - "pugnale" in cirillico - è stato progettato per essere in grado di raggiungere velocità elevate, 12 mila chilometri orari in prossimità dell'obiettivo, evitando la contraerea avversaria. Ha una gittata di 2mila chilometri, se lanciato da un Mig (3mila da un Tu-22M3), e segue una traiettoria non prevedibile.

Lungo circa nove metri per un metro di diametro, ha un peso di lancio di circa 4.300 chili e può essere armato con diversi tipi di testate, da quelle convenzionali a quelle termonucleari e termobariche.

Vladimir Putin lo aveva definito un'"arma ideale" quando, nel marzo del 2018, ne aveva parlato per la prima volta in pubblico. Fa parte del nuovo gruppo di sistemi ipersonici sviluppati in Russia (oltre al missile intercontinentale Avangard e al missile da crociera Tskinkal). La tecnologia ipersonica in quel Paese viene ora considerata avanzata.

La Russia dal canto suo ha oggi sostenuto di essere riuscita a distruggere un sistema Patriot utilizzando un Kinzhal, circostanza almeno parzialmente smentita da un funzionario Usa che ha riferito a Cnn che "probabilmente è stato danneggiato ma non distrutto".