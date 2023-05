Gianni Infantino, presidente Fifa difende Vlahovic: "Sanzioni dure ai razzisti"

Non si spegne il caso Vlahovic a Bergamo, con il serbo che è stato vittima di episodi di razzismo. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, con una storia su Instagram interviene sul «caso Vlahovic». Il numero uno della Fifa, ha espresso la propria vicinanza al serbo della Juventus dopo i cori a sfondo razzista ricevuti al Gewis Stadium di Bergamo nel finale della partita vinta dai bianconeri per 2-0 contro l’Atalanta. Dusan Vlahovic preso di mira dai tifosi atalantini, ha reagito all’episodio segnando un bellissimo gol e sigillando la vittoria della Juventus.

Queste le parole del presidente della Fifa, pubblicate attraverso una Instagram story: “Nel calcio non c’è posto per il razzismo o qualsiasi altra forma di discriminazione, si legge nel post Istagram, è assolutamente inaccettabile l’insulto razzista rivolto ieri dai tifosi nei confronti di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, durante la partita di Serie A contro l’Atalanta. Non si tratta di un episodio isolato e chiedo alle autorità competenti di garantire l’applicazione di sanzioni severe per contrastare tali episodi e fungere da deterrente. La Fifa ed io siamo al fianco di Dusan Vlahovic, così come di qualsiasi altro giocatore, allenatore, ufficiale di gara, tifoso o partecipante a una partita di calcio che abbia subito episodi di razzismo o di qualsiasi altra forma di discriminazione".