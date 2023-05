Giappone, il premier Kishida vuole incontrare Kim Jong-un per risolvere la questione dei "rapiti"

Una vicenda su cui Tokyo non ha mai smesso di indagare, malgrado secondo le testimonianze dei rapiti che sono potuti rientrare in patria, non vi siano altri sopravvissuti.

Per i restanti, Pyongyang non ha mai fornito, sostiene Tokyo, una spiegazione accettabile nonostante l’esplicito impegno a farlo assunto durante il summit Giappone - Repubblica Popolare Democratica di Corea del maggio 2004.

La Corea del Nord e il Giappone firmarono nel 2002 la Dichiarazione di Pyongyang con la quale si impegnarono a perseguire la normalizzazione delle relazioni bilaterali, in occasione della storica visita nella capitale nordcoreana del premier giapponese Junichiro Koizumi. In quell’occasione, l’allora leader nordcoreano Kim Jong-il ammise i rapimenti di Stato di 13 cittadini giapponesi , e ne liberò cinque il mese successivo.

Chi sono i “rapiti” e perché furono portati a Pyongyang

Secondo il Giappone sono circa una ventina i cittadini giapponesi rapiti e portati in Corea del Nord tra il 1960 e il 1980. Lo scopo era quello di far insegnare loro il giapponese a nordcoreani da usare come “spie”. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite sarebbero duecentomila le persone provenienti da più paesi costrette a vivere in Corea del nord dopo essere state rapite oppure scomparse dopo aver viaggiato nel paese con l'obiettivo di costruire una rete di spionaggio internazionale.

Tra i casi più famosi del Giappone c'è il rapimento dei fidanzati Kaoru Hasuike e Yukiko Okudo, scomparsi il 31 luglio 1978 nella prefettura di Niigata. Divenuti marito e moglie sono tra coloro che sono tornati in patria in seguito alla Dichiarazione del 2002. Grazie a loro si sono avute notizie della più giovane rapita: Megumi Yokota, sparita nella prefettura di Niigata nel 1977, all’età di 13 anni. Riportarla a casa è stato uno degli obiettivi che si era prefisso l'ex premier del Giappone Shinzo Abe, ucciso in un attentato.

Della giovane Yokota ha parlato recentemente l'ex spia nordcoreana Kim Hyon-hui responsabile dell’attentato dinamitardo su un aereo di linea sudcoreano nel 1987, in cui persero la vita 115 persone, arrestata dalle autorità sudcoreane.

Secondo l’ex spia, Pyongyang “ha deciso di dichiarare deceduto e di non restituire chiunque sia a conoscenza di debolezze interne e segreti".