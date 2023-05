Ginnastica ritmica: Sofia Raffaeli conquista due ori alla palla e alle clavette

Dopo l'argento di ieri nell'all-around agli Europei di ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli oggi è la nuova campionessa europea e medaglia d'oro alla palla, attrezzo della ginnastica ritmica. Alla 'Milli Gymnastics Arena' di Baku in Azerbaijan ha sbaragliato le avversarie totalizzando 33.650 punti, argento alla bulgara Stiliana Nikolova con 33.350, bronzo all'azera Zohra Aghamirova con 32.850. Indubbiamente è stata la migliore di tutte.

Ma non finisce qui per la piccola grande azzurra, 19enne, portacolori delle Fiamme Oro, che subito dopo si è imposta anche nell'esercizio alle clavette, conquistando il secondo oro, con il punteggio di 33.000 punti, medaglia d'argento alla bulgara Boryana Kaleyn con 32.650, bronzo alla slovena Ekaterina Vedeneeva con 31.700. L'oro odierno alle clavette è il secondo in questo attrezzo, a livello continentale, dopo quello di Tel Aviv 2022. Ottava posizione per l'altra italiana in gara, Alexandra Argiugiuculese.