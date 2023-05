Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen in elicottero sulla Romagna alluvionata - DIRETTA

È atterrata poco dopo le 15.30 di oggi all'aeroporto di Bologna Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione europea. Pochi minuti dopo sono atterrati, con un volo partito da Ciampino, anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. Ad accoglierli, il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il prefetto di Bologna, Attilio Visconti, e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. La delegazione è subito ripartita in volo per una ricognizione su un elicottero dell'Aeronautica militare delle aree colpite da alluvioni, frane e smottamenti. Intorno alle 17 l'elicottero è atterrato nuovamente all'aeroporto del capoluogo, dove è previsto un punto stampa.