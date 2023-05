Giorgia Meloni: "Il risultato delle amministrative è un'ulteriore spinta all'azione del governo"

"Faccio gli auguri a tutti i sindaci eletti nel primo turno delle elezioni amministrative. Il centrodestra conferma la sua forza di coalizione di governo, il valore della stabilità e della chiarezza di fronte agli italiani". Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni mentre prende forma la mappa delle nuove amministrazioni comunali . “Il risultato del voto amministrativo - sottolinea Meloni - è un'ulteriore spinta all'azione del governo, il consenso degli elettori ci sprona ad accelerare sulla realizzazione del programma di riforme economiche, sociali e istituzionali”.

Meloni si sta recando in Islanda per il Consiglio d'Europa con i capi di Stato e di governo continentali. Il programma del vertice, il quarto a questo livello in 73 anni di storia del Consiglio d'Europa, ha al centro l'aggressione russa a Kiev.