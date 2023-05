Giornalisti russi abbandonano in massa l’associazione professionale dopo l'espulsione del presidente

Oltre 20 giornalisti della sede regionale di Carelia hanno abbandonato l’Unione dei Giornalisti Russi per protesta contro l’espulsione del loro presidente Gheorghij Centemirov e delle pressioni dall’alto sulla loro sede. Lo scorso aprile Centemirov è stato espulso dall’Unione dei Giornalisti Russi poiché inserito d’ufficio nelle liste degli “agenti stranieri”. Centemirov è espatriato dalla Russia nell’ottobre del 2022.

I giornalisti che hanno abbandonato l’Unione dei Giornalisti Russi hanno motivato il loro gesto come solidarietà con Centemirov e a favore della libertà di stampa.

Intanto in Bielorussia è stato condannato a 8 anni di carcere Roman Protasevic, l’ex caporedattore del canale d’opposizione Nexta. Il giornalista bielorusso è stato incriminato in base a 11 articoli del Codice Penale bielorusso che prevedono severe pene detentive per l’organizzazione di disordini di massa, per appelli per l’applicazione delle sanzioni contro la Bielorussia, per costituzione e dirigenza di una comunità estremista.

Protasevic è stato arrestato grazie all’atterraggio d’emergenza di un aereo di linea Ryanair sul territorio bielorusso dopo un falso allarme di bomba a bordo.