Scienza al femminile: oggi è la "Giornata internazionale delle donne nella matematica"

Maryam Mirzakhani è stata la prima donna ad ottenere la prestigiosa medaglia Fields in matematica, il più ambito riconoscimento in questa disciplina, oltre che la prima persona di cittadinanza iraniana a ricevere tale premio.

Proprio in occasione del giorno della nascita di Mirzakhani, ricorre questa giornata con lo scopo di celebrare le donne in matematica e ispirare le donne di tutto il mondo a onorare i loro risultati in matematica incoraggiando un ambiente di lavoro aperto, accogliente e inclusivo per tutti.

Tanti gli eventi in tutto il mondo per celebrare questa giornata: in Italia due di questi appuntamenti sono a Roma, organizzati rispettivamente dall'Università Tor Vergata e dalla Sapienza in collaborazione con l'Unione Matematica Italiana; gli altri quattro si dividono tra l'Università di Firenze, quella di Torino e le Università di Brescia e Padova.