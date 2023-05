Giornata mondiale della Biodiversità, la Ue chiede 10% di spazi di natura nei campi entro il 2030

La strategia europea sulla biodiversità prevede che da qui al 2030 almeno il 10% della superficie dei campi venga riservato ad aree naturali. In alcune aziende biologiche e biodinamiche italiane, accanto ai campi si trovano habitat diversi, dalle aree umide ai boschi, dalle rogge ai prati da sfalcio. Grazie a questa differenziazione di ambienti molte di queste aziende agricole ospitano specie animali e vegetali rare o in forte declino, alcune protette a livello comunitario e regionale. A testimoniarlo, più di 200 persone, tra adulti e bambini, che – in vista della Giornata mondiale della Biodiversità del 22 maggio - hanno partecipato a un BioBlitz, un’attività di osservazione scientifica alle Cascine Orsine di Bereguardo accompagnate da dieci naturalisti esperti della Società di scienze naturali del Verbano Cusio Ossola.

L’operazione di citizen science, con la particolarità di svolgersi in azienda agricola, ha rilevato un significativo numero di specie fra vegetali, uccelli, anfibi, rettili, mammiferi e invertebrati, tra cui alcune che godono della protezione comunitaria per la direttiva europea Habitat del 1992. Il percorso guidato da uno dei naturalisti ha portato all’individuazione di 30 specie diverse di uccelli. Tra le più significative, perché di interesse comunitario, sono la Nitticora, l’Airone rosso e il Falco pecchiaiolo. Tra i rettili e gli anfibi osservati nel corso della giornata vi sono state specie particolarmente interessanti come il Saettone, serpente frequente nei boschi planiziali ben conservati. Protagonista invece tra gli insetti, il Cervo volante (Lucanus cervus), un coleottero avvistato grazie all’occhio attento dei naturalisti. Tra le piante, i ‘cercatori di natura’ hanno trovato alcune interessanti specie protette in Lombardia il Ranuncolo di palude o Ranuncolo tossico (Ranunculus sceleratus), il Crescione di Chiana (Rorippa amphibia) e il Giaggiolo acquatico (Limniris pseudacorus).

Cascine Orsine si trova nel Parco del Ticino: la coltivazione biodinamica ha permesso di proteggere tipologie di vegetazione uniche e peculiari della pianura Padana come i querceti planiziali e le foreste ripariali, ambienti che sono scomparsi dal paesaggio fortemente antropizzato. Ci sono alberi come farnia, ontano nero, pioppo nero, pioppo bianco, alti anche più di 40 metri, e una struttura complessa degli strati della foresta. Grazie all’agricoltura biodinamica, che ha favorito l’armonia con i cicli naturali, sono tornate delle specie animali che non c’erano più dalla fine del 700, come ad esempio il capriolo, introdotto più a nord nel parco e che poi si è espanso avendo trovato una zona favorevole nei boschi della Zelata; si trovano anche martora, tasso, volpe e molti rapaci, la cui presenza negli anni è aumentata moltissimo.



Avvistamenti che si aggiungono alla biodiversità rilevata in un'altra azienda, sempre del circuito NaturaSì, la San Michele di Cortellazzo (VE), dove un monitoraggio che dura da oltre 5 anni ha evidenziato la presenza di falchi di palude, aironi rossi, barbagianni e numerose specie di pipistrelli inclusi nella lista rossa delle specie a rischio. L’azienda - hanno calcolato i faunisti – ospita ben 72 specie di uccelli, 15 specie di mammiferi terrestri, 10 di pipistrelli, 5 di rettili, 3 di anfibi e 72 specie botaniche.