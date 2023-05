Le squadre che da domani prenderanno parte al Giro d'italia 2023

Domani parte il Giro d'Italia numero 106. Al via 22 squadre da 8 corridori ciascuna. In totale 176 corridori al via, 18 le formazioni del WorldTour, il massimo circuito mondiale, che hanno il diritto/dovere di correre, e quattro wild card. La corsa rosa si aprirà con la cronometro individuale da Fossacesia Marina a Ortona di 19,6 km, dei quali 13,6 sulla pista ciclabile Via Verde-Costa dei Trabocchi, tracciato molto veloce, arrivo in salita negli ultimi 2.850 metri. Il più duro è il primo chilometro, con pendenza media del 5,4% e punte dell’8%. Il primo corridore partirà alle 13.50 e l’ultimo alle 16.48: si prevede un tempo tra i 22’ e 23’, con una media compresa tra 50 e 52 all’ora.

ansa Remco Evenepoel

LA GRIGLIA DELLE SQUADRE E DEI CORRIDORI WORLD TOUR: AG2R Citroën, Francia: Alex Baudin, Mikaël Cherel, Pablo Lapeira, Aurélien Paret-Peintre, Valentin Paret-Peintre, Nicolás Prodhomme, Andrea Vendrame, Lawrence Warbassé Alpecin Deceuninck, Belgio: Kaden Groves, Stefano Oldani, Alexander Krieger, Nicola Conci, Senne Leysen, Kristian Sbaragli, Oscar Riesebeek, Ramon Sinkeldam Astana Qazaqstan, Kazakistan: Mark Cavendish, Luis Leon Sanchez, Simone Velasco, Samuele Battistella, Christian Scaroni, Gianni Moscon, Vadim Pronskiy, J. Dombrowski Bahrain Victorious, Bahrain: Jack Haig, Damiano Caruso, Santiago Buitrago, Edoardo Zambanini, Jonathan Milan, Andrea Pasqualon, Jasha Sütterlin, Yukiya Arashiro BORA – Hansgrohe, Germania: Giovanni Aleotti, Cesare Benedetti, Nico Denz, Bob Jungels, Lennard Kämna, Patrick Konrad, Anton Palzer, Aleksandr Vlasov Cofidis, Francia: Simone Consonni, Davide Cimolai, Thomas Champion, Alexandre Delettre, Jonathan Lastra, François Bidard, Rémy Rochas, Hugo Toumire Education EasyPost, Stati Uniti: Hugh Carthy, Rigoberto Urán, Jonathan Caicedo, Alberto Bettiol, Alexander Cepeda, Magnus Cort, Stefan de Bod, Ben Healy Groupama-FDJ, Francia: Bruno Armirail, Ignatas Konovalovas, Stefan Küng, Fabian Lienhard, Rudy Molard, Jake Stewart, Lars van den Berg, Thibaut Pinot Ineos Grenadiers, Gran Bretagna: Thymen Arensman, Laurens De Plus, Filippo Ganna, Tao, Geoghegan Hart, Salvatore Puccio, Pavel Sivakov, Ben Swift, Geraint Thomas Intermarché-Circus Wanty, Belgio: Niccoló Bonifazio, Sven Erik Bystrøm, Laurens Huys, Arne Marit, Simone Petilli, Laurenz Rex, Lorenzo Rota, Rein Taaramäe Jumbo Visma, Paesi Bassi: Primoz Roglic , Edoardo Affini, Koen Bouwman, Jos van Emden, Rohan Dennis, Michel Hessmann, Jan Tratnik, Sepp Kuss Movistar, Spagna: Fernando Gaviria, Einer Rubio, Max Kanter, Albert Torres, José Joaquín Rojas, Óscar Rodríguez, Carlos Verona, Will Barta Soudal Quick Step, Belgio: Remco Evenepoel, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Josef Cerny, Jan Hirt, Pieter Serry, Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke Arkéa Samsic, Francia: Warren Barguil, Maxime Bouet , David Dekker, Thibault Guernalec, Alan Riou, Clément Russo, Michel Ries, Alessandro Verre Team DSM, Paesi Bassi: Alberto Dainese, Jonas Iversby Hvideberg, Andreas Leknessund, Marius Mayrhofer, Niklas Märkl, Florian Stork, Martijn Tusveld, Harm Vanhoucke Jayco AlUla, Australia: Eddie Dunbar, Alessandro De Marchi, Michael Hepburn, Callum Scotson, Michael Matthews, Lukas Pöstlberger, Campbell Stewart, Filippo Zana Trek Segafredo, Stati Uniti: Mads Pedersen, Bauke Mollema, Amanuel Ghebreigazbhier, Daan Hoole, Alex Kirsch, Toms Skujins, Natnael Tesfatsion, Otto Vergarde UAE Emirates, Emirati Arabi Uniti: Joao Almeida, Pascal Ackermann, Alessandro Covi, Ryan Gibbons, Davide Formolo, Brandon McNulty, Diego Ulissi, Jay Vine PRO TEAM WILDCARD Israel Premier Tech, Israele: Stephen Williams, Derek Gee, Sebastian Berwick, Marco Frigo, Domenico Pozzovivo, Simon Clarke, Matthew Riccitello, Mads Würtz Schmidt Eolo Kometa, Italia: Lorenzo Fortunato, Vincenzo Albanese, Francesco Gavazzi, Mattia Bais, Davide Bais, Mirco Maestri, Erik Fetter, Diego Pablo Sevilla Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, Italia: Filippo Fiorelli, Samuele Zoccarato, Martin Marcellusi, Filippo Magli, Alessandro Tonelli, Davide Gabburo, H. Mulubrhan, L. Covili Team Corratec, Italia: Valerio Conti, Nicolas Dalla Valle, Stefano Gandin, Alessandro Iacchi, Alexander Konychev, Charlie Quarterman, Veljko Stjnic, Karel Vacek

Geoghegan Hart del team INEOS Grenadiers, è l'unico corridore che ha vinto una precedente edizione del Giro.



Quest'anno sarà complicato essere protagonista, ci sono corridori del calibro del campione del mondo in carica Remco Evenepoel del team Soudal Quick-Step e il tre volte vincitore della Vuelta Primoz Roglic (Jumbo Visma), oltre che il compagno di squadra di Hart, il vincitore del Tour de France, Geraint Thomas (INEOS Grenadiers). Alessandro De Marchi è stato l'ultimo corridore italiano in maglia rosa nel 2016, soltanto per due giorni, l’ultimo vittoria finale è sempre quella di Vincenzo Nibali che ha conquistato il Giro nel 2016.



Evenepoel, considerato uno dei più grandi prospetti del ciclismo, nel 2019, ha vinto la Clásica San Sebastián e si è laureato campione europeo e vicecampione del mondo a cronometro, si presenta al Giro da protagonista di stagione, avendo ottenuto una vittoria storica in maglia iridata alla Liegi-Bastogne-Liegi alla fine del mese scorso, oltre ad aver blindato il primo e il secondo posto nella classifica generale, rispettivamente, all'UAE Tour e alla Volta a Catalunya.



Anche Roglic, ha avuto un marzo di successo, e quest'anno può dire di aver già vinto in Italia: dopo aver ottenuto lo stesso risultato alla Tirreno-Adriatico, si è preso anche la classifica generale della Volta a Catalunya 2023. Per lo sloveno si tratta solo la sua terza partecipazione al Giro, ma di certo non gli manca un buon ricordo della corsa, essendo arrivato terzo nel 2019.



Il grande assente è Jay Hindley, il vincitore dell'ultima edizione del Giro. L’uomo di punta del team Bora Hansgrohe sarà allora Aleksandr Vlasov. Nel 2020 il russo ha vinto il Giro dell'Emilia ed è arrivato 3° al Giro di Lombardia, mentre nel 2021 ha chiuso al 4° posto il Giro d’Italia.

gettyimages Jai Hindley, vincitore del Giro d'Italia2022

Anche quest'anno il percorso non è particolarmente a misura di velocisti, solo tre tappe su strada pianeggianti, tutto fa pensare che la Maglia ciclamino per la classifica a punti andrà a un velocista in grado di reggere il confronto con le salite.

(Reuters) Giro d'Italia 2023, lo sloveno Primoz Roglic della Jumbo-Visma