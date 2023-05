Giro d'Italia 2023, la quinta tappa Atripalda-Salerno è di Kaden Groves. Evenepoel cade due volte

Il vincitore della quinta tappa del Giro d'Italia è l'australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Alle sue spalle Milan, Pedersen e Dainese. Una gara all'insegna del maltempo, della pioggia, delle cadute (tempi non brevi, dunque, per stilare la classifica generale). Ne abbiamo viste davvero di tutti i colori in questa tappa che ha portato la carovana dall'Irpinia a Salerno. Larga parte del percorso ha portato la firma del terzetto di testa, in fuga a 160 km dal traguardo: Stefano Gandin (Team Corratec – Selle Italia), Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Thomas Champion (Cofidis). Inizialmente un quartetto (con Pinot, Groupama-FDJ), poi divenuto un trio, agganciato dal gruppo al netto di Zoccarato, da solo avanti a 20 km dalla meta; ma il ciclista è stato costretto ad arrendersi a 7 km dal traguardo, poco prima che si registrasse una caduta di gruppo. Ma non è stata l'ultima, perché a poco più di 2 km un nuovo episodio ha coinvolto per la seconda volta il campione del mondo, Remco Evenepoel.



(Rai2) Giro d'Italia caduta in curva

(Rai2) Giro d'Italia nuova caduta

La prima caduta della maglia iridata si è verificata a 151 chilometri dal traguardo. Un cane di piccola taglia è sfuggito infatti al controllo del suo padrone che stava assistendo al passaggio dei corridori, ed è finito in strada, proprio in mezzo al gruppo, provocando la caduta di diversi ciclisti. Fra loro c'era Evenepoel, che è rimasto a terra per un paio di minuti con la gamba destra dolorante. Soccorso dall'ammiraglia della sua squadra, il belga si è poi rialzato e ha ripreso a pedalare con una bicicletta nuova, "scortato da alcuni compagni con cui, successivamente, è riuscito a rientrare in gruppo. Evenepoel quindi, in maniera felicemente eloquente, ha fatto il gesto del pollice alzato a evidenziare che non avesse subito conseguenze di rilievo.

A proposito di cadute, a causa delle conseguenze derivanti dalla caduta nelle fasi finali della 3^ tappa, Valerio Conti è stato costretto a ritirarsi. Nella serata di ieri, il corridore romano, capitano del Team corratec - Selle Italia, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per dolori fortissimi nella zona dell'anca e difficoltà molto accentuata nel camminare. Dopo l'esame TC del bacino è stato riscontrata per lui un'infrazione del profilo osseo corticale posteriore della branca ileopubica destra. Gli è stato quindi raccomandato di non partire nella tappa odierna. Conti, 30 anni, era alla sua ottava partecipazione alla corsa rosa; nel 2019 ha indossato la maglia rosa per sei giorni.