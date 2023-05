Giro d’Italia, Almeida vince la 16esima tappa, Thomas conquista la maglia rosa

Al 195esimo chilometro, a otto dall'arrivo, una fiammata di Jay Vine da un lato serve a riprendere i fuggitivi, dall'altro sbriciola il gruppetto dei big. In testa alla corsa restano in sei: Thomas, Roglic, Almeida, Zana, Dunbar e Kuss. Non è tra i primi, invece, Damiano Caruso. Poco dopo tenta l'attacco Joao Almeida. Gli altri per ora sono a pochi metri. A cinque chilometri dal traguardo Dunbar non ce la fa e si sfila: restano in quattro a giocarsi la tappa, con Almeida che ha solo due o tre metri di vantaggio. Thomas va a riprendere Almeida, Roglic non ce la fa e Kuss deve aspettarlo.