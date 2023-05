Giro d'Italia 2023, Evenepoel trionfa nella crono della prima tappa ed è maglia rosa

"Un modo perfetto per tornare al Giro. Sono felicissimo di conquistare questo primo grande risultato in Italia. Ho affrontato la cronometro come se fosse un Mondiale, perché volevo conquistare la prima maglia rosa", esulta Evenepoel al termine della cronometro. E a chi gli chiede se ora si senta in vantaggio rispetto agli altri concorrenti, risponde: "Non sapevo che cosa aspettarmi, sicuramente questo gap ci può dare agio per l'inizio della corsa, ma bisogna stare svegli perché dietro ogni angolo c'è un pericolo. Per ora penso solo a godermi questa vittoria". Domenica la seconda tappa, da Teramo a San Salvo, per 202 chilometri complessivi.