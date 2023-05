Giro d'Italia: Pascal Ackermann conquista al fotofinish l'undicesima tappa Camaiore-Tortona

Cala il sipario sulla tappa più lunga del Giro 2023: dalla Toscana al Piemonte, una frazione di 219 chilometri, da Camaiore a Tortona. Ad assicurarsela, in volata - esito di un testa a testa emozionantissimo - è il tedesco Pascal Ackermann che precede di un soffio la maglia ciclamino Jonathan Milan, secondo per la terza volta in questa 106a edizione, e il britannico Mark Cavendish. Geraint Thomas resta maglia rosa.

“Sono felicissimo di questa vittoria, è stato importantissimo per me trovare questo successo. Sono in una forma straordinaria - ha evidenziato Ackermann -. ”Ho fatto una bella preparazione con una squadra che mi ha aiutato tantissimo. Non si può che essere felici, anche per le prossime tappe. L'anno scorso mi sono fratturato il coccige, ci ho messo quasi tre mesi prima di tornare in bici, ora sono felicissimo di essere in questa ottima forma".

Le cadute, con il maltempo che non dà tregua, continuano intanto a caratterizzare la gara. Un capitombolo in testa al gruppo, in curva, a 68 chilometri dall'arrivo ha costretto a lasciare la corsa il terzo corridore della classifica generale, il britannico Tao Geoghegan Hart, portato via in ambulanza. Un altro peso massimo che deve abbandonare la competizione dopo il Campione del mondo, Remco Evenepoel, fermato dal Covid. A terra anche la maglia rosa, Geraint Thomas, che però è tornato sulla bicicletta senza conseguenze di rilievo.