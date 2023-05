Giro d'Italia 2023, Filippo Zana vince in una volata a due la Oderzo-Val di Zoldo

Zana "Condizione ok, non credo ancora alla vittoria"

"Non ci credo ancora, oggi devo ringraziare la mia squadra, ma la ringrazio per tutto quello che hanno fatto durante tutto l'anno, ho avuto anche la possibilità di fare il Giro e di dare il 100%. Non ci credo ancora, mi sono giocato le mie carte. La volata? Penso che mi possa ricapitare poche volte nella vita, siamo arrivati comunque con un'ottima condizione, è incredibile questo giro. Cercheremo di finirlo in bellezza, lo abbiamo preparato al meglio e non pensavo venisse così bene". Lo ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport il campione italiano Filippo Zana, vincitore della tappa