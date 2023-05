Giro d'Italia, Davide Bais conquista la settima tappa dopo una fuga epica con Petilli e Vacek

Il norvegese Andreas Leknessund (Team Dsm) mantiene la maglia rosa anche dopo la settima tappa, una delle frazioni più dure del 106esimo Giro d'Italia per lunghezza (218 chilometri) e dislivello (3.900 metri). Il gruppo dei migliori è regolato da Remco Evenepoel, belga della Soudal-Quick Step , davanti a Primoz Roglic, sloveno della Jumbo Visma, a più di tre minuti di distacco da Davide Bais. Leknessund mantiene il primo posto in classifica generale con 28 secondi di vantaggio su Evenepoel. Sabato è in programma l'ottava tappa, da Terni a Fossombrone, per una lunghezza di 207 chilometri.

Poco dopo Riccitello finisce a terra in una caduta di gruppo. Al 161esimo chilometro Davide Bais è ancora in testa al traguardo volante con abbuoni di Bussi sul Tirino, dopo di lui Petilli e Vacek. Bais si impone anche nel Gran Premio della Montagna di Calascio , precedendo Petilli e Vacek. Al 207° chilometro Bais, Petilli e Vacek sono ancora in fuga: il loro distacco è di 6'40" a 11 chilometri dal traguardo. All'ultimo chilometro Bais risponde all'attacco di Petilli e stacca tutti. Secondo chiude Vacek, terzo Petilli.

"Al chilometro zero non mi sarei dato nessuna chance di vittoria - ammette Davide Bais, vincitore della settima tappa del Giro d'Italia -. Sono andato in fuga per prendere qualche punto per la maglia azzurra e per dare supporto a Fortunato, il nostro uomo di classifica. A lungo andare ho cercato di gestirmi e risparmiare energie, per potermi così giocare il tutto per tutto nel finale. Devo ancora realizzare quello che è successo. Cercavo e volevo da tanto tempo questo successo e lo dedico al nostro compagno Arturo Gravalos (fermo da quasi due anni per un cancro al cervello, Ndr) e alla mia famiglia".