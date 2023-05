Giro d'Italia 2023, Nico Denz vince allo sprint la Sierre-Cassano Magnago

La quattordicesima tappa del Giro d'Italia 2023, Sierre-Cassano Magnago di 193 chilometri, la vince i l tedesco Nico Denz della Bora che regola in volata il canadese Derek Gee e Alberto Bettiol che a qualche centinaio di metri dal traguardo erano riusciti a raggiungere Toms Skujiņš, Davide Ballerini e Stefano Oldani che hanno guidato la corsa per oltre 60 chilometri.

Denz "Due vittore in tre giorni, pazzesco"

"Speravo che bastasse quel mezzo secondo su Gee, sapevo di aver la vittoria in tasca ed ho esultato in leggero anticipo. Due vittorie in tre giorni sono qualcosa di pazzesco. Davanti eravamo in tanti e chiunque poteva vincere, è stata una corsa molto tattica. Quando si è avvantaggiato un quartetto, dietro ci siamo organizzati, abbiamo spinto a tutta e siamo riusciti a riprenderla". Queste le parole ai microfoni Rai di Nico Denz, corridore tedesco della Bora-hansgrohe, vincitore della tappa.