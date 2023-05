Giro d'Italia 2023: Ganna positivo al Covid, per lui Corsa rosa finita

Il Giro d'Italia 2023 perde Filippo Ganna. La sua squadra, il team Ineos Grenadiers, ha annunciato che il corridore "non prenderà parte all'8^ tappa di oggi del Giro2023, dopo essere risultato positivo al Covid-19 e aver mostrato lievi sintomi simil-influenzali. Filippo ora si riposerà e si riprenderà completamente prima di riprendere il suo restante programma di gare del 2023".

Dalla strada alla pista. Ganna - lo ricordiamo - l'8 ottobre scorso ha portato a casa un'impresa . Il campione piemontese ha polverizzato infatti il precedente record dell’ora di 55,548 km stabilito da Dan Bigham il 19 agosto scorso, ma non solo: con i suoi 56,792 chilometri ha centrato la “miglior prestazione umana sui sessanta minuti", superando i 56,375 chilometri che Chris Boardman percorse a Manchester nel 1996 per quello che in un primo momento fu considerato record e poi, ”soltanto" miglior prestazione umana sull'ora poiché ottenuto con una bicicletta non omologata dall'Uci.

In sostanza Filippo Ganna ha stabilito il primato dei primati, l'unico e solo record dell'ora. Della serie, solo il Covid poteva fermarlo.