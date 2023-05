Giro d'Italia 2023, al francese Aurélien Paret-Peintre la quarta tappa Venosa-Lago Laceno

Il gruppetto dei sette hanno avuto via libera poiché i capitani delle squadre hanno deciso di non attaccare i fuggitivi.

Leknessund: "Maglia rosa una grande emozione"

"La tappa è stata durissima, la prima ora e mezza di gara è stata una lotta dura ma una volta centrata la fuga ero molto fiducioso. Mi piace andare in avanscoperta, avvicinandoci alla salita finale ho iniziato ad accarezzare l'obiettivo di diventare il nuovo leader della classifica. Quando ho accelerato nel finale ho sentito le gambe bruciare, non potevo far meglio di questo secondo posto, ma poter indossare la maglia rosa è davvero un grande traguardo. La commozione dopo l'arrivo? Questa maglia è speciale, regala una grande emozione. Poterla indossare almeno per un giorno è incredibile, non ci credo ancora". Lo ha dichiarato Andreas Leknessund, corridore del Team DSM e nuova maglia rosa ai microfoni della Rai dopo il secondo posto di tappa