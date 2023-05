Fuortes: “100 anni con la Rai e unico evento sportivo solo in chiaro. Un omaggio agli spettatori"

L’amministratore delegato ha poi ricordato che “Sono anche 100 anni dalla nascita di Zavoli e il ciclismo è stato una palestra per la Rai per evolvere il linguaggio giornalistico e sportivo. Il Processo alla tappa è una straordinaria evoluzione che ha trasformato il ciclista, che allora era solo un atleta. Ora sono diventati tutti grandi personaggi".

"Per la Rai si rinnova la tradizione: sono 100 anni che segue il Giro d'Italia, esattamente dal 1924. Un legame molto forte che è anche un modo per raccontare l'evoluzione del nostro Paese” . Lo ha detto Carlo Fuortes, nella conferenza di presentazione delle iniziative che la Rai ha messo in campo per seguire la corsa, aggiungendo che “ È una manifestazione sportiva del servizio pubblico fondamentale. E che è l'unica manifestazione popolare ancora visibile esclusivamente in chiaro. E deve continuare a essere così. Un omaggio agli spettatori".

Sabato 6 maggio il primo colpo di pedale del Giro e la Rai è pronta per accompagnare milioni di spettatori lungo lo Stivale e raccontare le emozioni della corsa più evocativa e radicata nell'immaginario popolare.

“Processo alla tappa”: al via attorno alle 17.15 - Raidue;

“Giro in diretta”: raccoglie il testimone da Rai Sport e, dalle 14.00, entra nel vivo della tappa - Raidue;

Nella presentazione nella sala degli Arazzi di viale Mazzini sono state illustrate le iniziative che la Rai ha messo in campo con un’offerta informativa sempre più ricca e al passo con i tempi. Coinvolte le Testate Raidue, Rai Sport, Rainews 24 per raccontare con immagini, cronache, commenti, approfondimenti il Giro d'Italia.

In conferenza stampa è stata anche mostrata in anteprima la sigla dell'edizione 2023 del Giro, in programma dal 6 al 28 maggio, del cantautore Rafael Gualazzi.

La “Corsa Rosa” quest'anno presenta alcune particolarità significative: per la quarta volta in 106 edizioni si concluderà a Roma; presenta ben 70 chilometri a cronometro (era dal 2013 che non accadeva, quando vinse Vincenzo Nibali) e sette passaggi oltre i 2000 metri.