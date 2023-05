Scozia, in migliaia manifestano per l'indipendenza nel giorno dell'Incoronazione

Lo striscione All Under One era guidato da una banda di cornamuse. A differenza delle proteste a Londra contro la monarchia , a Glasgow le frustrazioni hanno preso di mira il governo Tory.

Il leader del partito Nazionale Scozzese Alba ed ex primo ministro, Alex Salmond, ha detto ai giornali: "Quello a cui mi piace pensare è una storia che si fa oggi in due città, a Londra le persone si legano a un re. A Glasgow i cittadini, e non i sudditi, scelgono l'indipendenza".

Otto anni fa la Scozia disse no all'indipendenza, con il 55% degli elettori che votò per continuare a fare parte del Regno Unito. L'ex premier Nicola Sturgeon aveva redatto una agenda politica secondo la quale si arriverà a un nuovo voto sull'indipendenza entro la fine del 2023, dal 23 marzo il suo posto è stato preso da Humza Yousaf (37 anni, di umile estrazione, padre pakistano e madre kenyana) che aveva annunciato le medesime intenzioni all'inizio del suo mandato.