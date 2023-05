Un governatore russo ricrea con l'intelligenza artificiale i soldati in Ucraina: sono tutti gatti

Scordatevi i gattini da grattini o quelli con lo sguardo acquoso: qui si fa sul serio.

Vladimir Solodov, governatore della regione di Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo, con l’impiego dell’intelligenza artificiale ha ricreato le immagini dei militari russi suoi conterranei che combattono in Ucraina, rappresentandoli però come gatti. Il governatore ha accompagnato le immagini con hashtag degli slogan ufficiali: #esercito forte e #non_abbandoniamo_i nostri.

Non tutti, però, hanno apprezzato l'iniziativa del funzionario pubblico. Secondo i dati diffusi dai giornalisti investigativi locali, nei combattimenti in Ucraina sono caduti 36 marines della Flotta del Pacifico basati in Kamchatka, ma solo le autorità avrebbero il numero reale dei caduti.

Indignati i commenti dei parenti delle vittime: “La morte e la guerra non fanno ridere e non sono carine”, "mentre la gente muore, ci rifilano i gattini”, “hanno toccato il fondo, hanno un minimo di coscienza?”.