Governo, oggi la riunione preparatoria che anticipa il Cdm sul disegno di legge Made in Italy

È previsto per le 13 il pre-Consiglio dei ministri, vale a dire la riunione preparatoria del governo: nell’incontro di oggi sarà portato all’esame dell’esecutivo il disegno di legge sul Made in Italy, come anticipato già ieri. Il provvedimento, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, è stato inserito nell'ordine del giorno del pre-Consiglio.

Figurano in agenda anche l'esame preliminare del decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive di precedenti decreti in materia di sport; e l'esame definitivo del dpr (decreto del presidente della Repubblica, ndr) sul Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del dpr sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.