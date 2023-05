Gp di Monaco. Sainz il più veloce nelle FP1 su Alonso secondo. Hamilton in terza posizione

Nelle prime libere del Gp di Montecarlo il più veloce è lo spagnolo Carlos Sainz su Ferrari che chiude in 1'13"372 davanti al connazionale Fernando Alonso, 1'13"710, su Aston Martin. In terza posizione in 1'14"035, l'inglese Lewis Hamilton con la Mercedes, poi la Red Bull del messicano Sergio Perez, 1'14"038 e il padrone di casa Charles Leclerc in 1'14"093 con l'altra Ferrari. L'olandese della Red Bull, Max Verstappen chiude al sesto posto in 1'14"244. La sessione è terminata con 3' d'anticipo per un l'incidente occorso ad Alexander Albon su Williams, fortunatamente senza conseguenze per il pilota.

Queste le dichiarazioni del pilota della Ferrari Carlos Sainz in una intervista a 'Repubblica' in vista del Gp di Monaco: "Sono ottimista: abbiamo un'opportunità, qui sono sempre stato molto forte. Ma sono realista: la Red Bull è favorita, lo è ovunque. Sarebbe una bella notizia se qualcuno li disturbasse. Week end molto speciale per Charles, cercheremo di portare la Ferrari al posto più alto".

Lo spagnolo ha poi aggiunto: "Prevedibilità e passo gara, più che un problema di degrado gomme. In qualifica siamo competitivi. Ci manca una macchina più costante e più facile da guidare, al momento non lo è e si vede dai nostri errori. La Ferrari non è stata capace di fare una buona macchina o una macchina vincente dall'inizio, ma in questo giudizio va considerato che la Red Bull ha fatto un lavoro straordinario, la sola a riuscirci. Tutta la macchina è perfetta, nessun punto debole. E anche la squadra lo è, non sbagliano, anche perché non hanno pressioni. Noi siamo colpevoli di non essere al loro livello, ma anche la Red Bull è colpevole di essere a un livello così alto. Non siamo stati capaci di produrre una macchina e di essere una squadra come la loro. Ma ci stiamo provando, a Maranello vedo una carica per raggiungerli e una spinta per recuperare che non ho mai visto".