Grecia al voto ma è bufera su Mitsotakis dopo il video choc sui respingimenti

Le immagini, filmate a Lesbo il mese scorso da un attivista ungherese, hanno provocato un'ondata di critiche e la richiesta da parte dell' Alto Commissario Onu per i diritti umani di un'indagine indipendente. L'imbarcazione è stata poi intercettata dalle autorità turche e i migranti trasferiti in un centro detentivo a Smirne.

Domani i greci dovranno decidere se ridare fiducia a Kyriakos Mitsotakis , ma da 48 ore il consenso del premier conservatore è a rischio a causa di un video diffuso dal New York Times in cui si vede una motovedetta della guardia costiera lasciare andare alla deriva nel Mar Egeo una zattera con a bordo un gruppo di migranti, tra i quali donne, bambini e perfino neonati.

E ancora la scorsa estate Mitsotakis è stato coinvolto in un’ inchiesta parlamentare per spionaggio ai danni di numerosi giornalisti e politici del Paese, al quale è seguita una mozione di censura.

Non solo migranti, l'attuale governo è stato al centro di importanti proteste di popolo anche lo scorso marzo a causa di un grave incidente ferroviario sulla rotta Atene-Salonicco in cui hanno perso la vita una sessantina di persone, per lo più studenti universitari. Mitsotakis è stato accusato dalla popolazione di non aver fatto nulla per migliorare il sistema ferroviario del Paese, in molti hanno chiesto “verità e giustizia” per le vittime, poi il macchinista ha confessato "l'errore umano".

Tuttavia Nea Dimokratia, secondo le previsioni, potrebbe non avere i numeri necessari per ottenere la maggioranza assoluta in parlamento, motivo per il quale Syriza spera dopo il voto in una coalizione a sinistra per sconfiggere il primo partito.

"Chiediamo una prima possibilità di governare sulla base di ciò che vogliamo e non di ciò che siamo costretti a fare, per dimostrare che la sinistra può aiutare i cittadini", ha detto da Patrasso lo sfidante 48enne ingegnere Tsipras sul quale nel 2015 cadde in testa la tegola della Troika che mise la Grecia in ginocchio a causa del debito.