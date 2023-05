Grecia, sfida tra Mitsotakis e Tsipras, polarizzazione e scontro politico gettano caos sul voto

Urne aperte da stamane per le politiche in Grecia dall'esito incerto e forse caotico. I sondaggi dicono che il candidato principale, il primo ministro uscente, a capo del partito conservatore Nuova Democrazia Kyriakos Mitsotakis è in netto vantaggio di cinque-sette punti percentuali sul principale candidato rivale ed ex premier Alexis Tsipras leader di Syriza il maggior partito di centrosinistra. L'esito del voto resta incerto a garantire la stabilità politica del Paese: tante le variabili, dal carisma 'intaccato' di ciascuno dei due leader e tante quelle legate agli ultimi eventi, prima di tutto la modifica alla legge elettorale che di fatto ha abolito il bipolarismo.

Circa 10 milioni di greci dovranno eleggere 300 membri del Parlamento per i prossimi 4 anni. Il Paese ellenico vota per la prima volta col nuovo sistema elettorale (riforma firmata Tsipras) che potrebbe rendere difficile la formazione di una maggioranza e altrettanto difficoltosa la costituzione di una coalizione di governo, quindi con ogni probabilità i greci torneranno a votare una seconda volta il 2 luglio. Per la prima volta dal 1990 non ci sarà il sistema di seggi bonus, ovvero un proporzionale rafforzato, che per molti anni ha assegnato al partito con il maggior numero di voti un bonus fisso di 50 seggi, favorendo così una maggioranza parlamentare monopartitica fin dal primo turno.

Il discorso politico quindi appare molto polarizzato e fragile di fronte a possibili accordi di coalizione. 50 sono stati i partiti politici che hanno inoltrato domanda alla Corte Suprema di partecipazione alle elezioni nazionali del 2023, e solo in 36 sono stati giudicati idonei a presentare i propri candidati. Per entrare in Parlamento la soglia di sbarramento è fissata al 3%.