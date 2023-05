Harry e Meghan, i paparazzi come 26 anni fa: la fuga e l'incidente sfiorato sono un déjà vu

Quella di ieri era la prima apparizione pubblica di Harry e Meghan dopo l'incoronazione di re Carlo il 6 maggio scorso , alla quale il principe ha partecipato da solo. La coppia si era lasciata fotografare all'entrata e all'uscita dall'evento . Ma poi una volta entrati in macchina, Harry e la moglie sono stati inseguiti da un gruppo di auto guidate in modo spericolato.

Saliti a bordo di un Suv i tre sono stati coinvolti in un inseguimento quasi catastrofico da uno sciame di paparazzi molto aggressivi nel cuore di Manhattan. Nel tentativo di sfuggire ai fotografi affamati di scatti, “hanno evitato per un soffio di esser coinvolti in un grave tamponamento a catena”, ha raccontato una fonte vicina alla coppia al New York Post.

Due ore di alta tensione quelle vissute dai duchi di Sussex ieri sera a New York, in cui hanno corso il rischio di incorrere in un incidente fatale.

"La loro sicurezza ha fatto di tutto per fermarli", ha raccontato ancora la fonte vicina alla coppia. All'uscita del teatro è salita sul Suv sul quale era arrivata all'evento, ma poi - visto che la situazione si complicava- ha abbandonato l'auto per salire su un taxi "come ultimo disperato tentativo di seminare i fotografi". Nell'inseguimento, un cameramen ha urtato una macchina, mentre un altro ha urtato un agente.

Proprio Harry coinvolto in una vicenda simile a quella vissuta dalla sua amata madre, lui che dichiaratamente, nella biografia ‘Spare’, ha messo nero su bianco quanto affermato da sempre, cioè che sono stati i paparazzi a causare la morte di Diana: “Lei moriva e loro scattavano foto”.

La sua versione dei fatti era già stata raccontata dal secondogenito di Re Carlo III in una intervista al canale britannico Itv news in cui il duca di Sussex spiegava come nel tunnel dell’Alma, dove lui si era recato personalmente, fosse praticamente impossibile perdere il controllo dell’auto: “Era un tunnel corto, senza passaggi particolari”.

Da allora in poi, la rabbia e il rancore di Harry contro la stampa non sono mai passati. Le liti più frequenti che lo hanno visto in tribunale sono quelle contro i giornali. Particolarmente nota la sua battaglia contro i tabloid britannici riguardo la violazione della privacy e gli attacchi subiti dalla moglie Meghan. Una battaglia che, finora, non è riuscita, insieme alla ricerca di privacy di Harry e Meghan, a proteggere la coppia dalle intrusioni mediatiche continue nelle loro vite.

E allora, dopo il rischio corso ieri sera dalla coppia che ha rinunciato al titolo dei Windsor, le parole affidate al portavoce di Harry sembrano un nuovo, accorato appello al rispetto della privacy delle persone: "Per quanto essere una figura pubblica implichi un livello di interesse da parte del pubblico, questo non deve essere il prezzo della sicurezza di nessuno. La diffusione di queste immagini, considerato il modo in cui sono state ottenute, incoraggia dei metodi altamente intrusivi che sono pericolosi per tutte le persone coinvolte".