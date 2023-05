Houellebecq torna con un libro sulle polemiche degli ultimi mesi: "Confesso che sono stato stupido"

“Avevo smesso di credere in ogni forma di credo, vale a dire nelle idee politiche, filosofiche o religiose attorno alle quali gli uomini fingono di raccogliersi. Credevo ancora nell'amore”. Parola di Michel Houellebecq, scrittore francese tra i più letti e apprezzati al mondo, sempre al centro di polemiche e dibattiti. Sta per uscire – dal 26 maggio in Francia e, in contemporanea, in Italia con La Nave di Teseo – Qualche mese della mia vita. La casa editrice diretta da Elisabetta Sgarbi pubblica l’ultima fatica dell’autore francese nella collana Oceani con la traduzione di Milena Zemira Ciccimarra.

Dopo le polemiche di questo inverno per le controverse dichiarazioni sui musulmani di Francia alla rivista Front Populaire e il caso dei video erotici in Olanda, lo scrittore bestseller torna in libreria col suo storico editore, Flammarion. Nel volume, 120 pagine, l’autore ribatte sulla querelle con il rettore della Grande Moschea di Parigi per le dichiarazioni sui musulmani, ma anche sulla vicenda con la giustizia olandese in seguito ai video erotici girati a sua insaputa a Parigi e Amsterdam. Su cui commenta: “Ciò che confesso, soprattutto a mio riguardo, è la mia grande stupidità”.

In queste pagine, si può dire che Houellebecq racconti Houellebecq: le accuse di razzismo e islamofobia, le minacce, gli inganni e le battaglie legali, il suo rapporto con il cinema e la pornografia. Racconta infatti l'autore de Le particelle elementari: “Non si può dire che la lettura e la scrittura facciano veramente parte della vita, le offrono piuttosto un'alternativa. La sessualità era stata la gioia più grande della mia vita e, in maniera sorprendente, la più duratura in fin dei conti. Non ero mai davvero riuscito a tenerne traccia, per le ragioni che ho detto. Non avevo intenzione di rendere pubblica quella traccia, se non forse a titolo postumo, nel caso in cui fossi riuscito a catturare un momento che racchiudeva un fascino particolare, e a condizione che la donna con cui avevo condiviso quel momento vi fosse anch'essa sensibile. Era atroce per me pensare che l'unica traccia che sarebbe rimasta della mia vita sessuale, la parte più vivace della mia vita, sarebbe stata un coito mediocre... Mi meritavo di meglio; chiunque si merita di meglio”.