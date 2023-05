I colori e i fiori del Regno Unito sul logo dell'incoronazione di re Carlo III

L'emblema ufficiale dell'evento decora strade e edifici pubblici, gadget a tema e francobolli. "Parla dell'ottimismo primaverile e celebra l'inizio di questa nuova era per il Regno Unito", ha dichiarato il suo creatore, sir Jonathan Ive, che per anni è stato "Chief Design Officer" della Apple. Sono suoi i progetti di molti prodotti tra cui iPhone, iPod, iPad, iMac, MacBook Air, Apple Watch e AirPods tanto che Steve Jobs diceva di lui: “È quello con più potere esecutivo in tutta la Apple, dopo di me”.

Sir Ive ha voluto realizzare qualcosa di profondamente legato a Carlo III omaggiando l'amore del re per la natura e la sua attenzione verso il tema della sostenibilità ambientale.