I giudici escludono il principale candidato dell'opposizione

La Corte costituzionale guatemalteca ha confermato la decisione del tribunale elettorale contro la partecipazione alle presidenziali del mese prossimo di un importante candidato dell'opposizione. La richiesta di invalidare la candidatura di Carlos Pineda, che secondo recenti sondaggi è uno dei favoriti nella corsa, è stata presentata da un partito rivale nel quale il politico aveva militato in precedenza.

"La corruzione ha vinto, il Guatemala ha perso", ha scritto il 51enne su Twitter dopo la sentenza. In totale, 22 candidati si contenderanno l'elezione che prenderà il via con un primo turno il 25 giugno, con un possibile ballottaggio il 20 agosto. Il tribunale elettorale ha squalificato anche Thelma Cabrera, rappresentante dei gruppi indigeni maya che costituiscono il 40% della popolazione, e Roberto Arzu, figlio di un ex presidente.

Secondo gli analisti, la situazione nel Paese è preoccupante: diversi procuratori anticorruzione sono stati arrestati, mentre altri sono fuggiti in esilio, e nel mirino sono finiti anche giornalisti come Jose Ruben Zamora, il fondatore del quotidiano El Periodico che ha pubblicato numerose inchieste su casi di corruzione e si ritrova accusato di riciclaggio di denaro e ricatto.