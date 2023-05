I legali del 45enne fermato per l'uccisione della figlia: "Non voleva far male al suo bambino"

"Possiamo smentire in maniera categorica che ci sia stata un'attenzione violenta nei confronti del bambino che non è stato assolutamente toccato e lui non ha cercato di fare niente nei suoi confronti. Non era nascosto, ha visto la scena, ma lui non si è avvicinato non ha fatto assolutamente niente nei confronti del bambino".

Ad affermare con certezza all'Ansa che Taulant Malaj ha intenzionalmente risparmiato il figlio di 5 anni dalla furia omicida sono i legali Michele Maiellaro e Giacomo Lattanzio, al termine dell'udienza di convalida del fermo del 45enne albanese accusato di aver ucciso domenica scorsa a Torremaggiore (Foggia) la figlia 16enne Gessica, e il presunto amante della moglie, il 51enne Massimo De Santis.

Il fatto che l'uomo non volesse fare del male al figlio di cinque anni emergerebbe dal video messo agli atti dalla Procura, registrato con le telecamere di videosorveglianza posizionate in casa Malaj e che avrebbero registrato gli istanti in cui l'uomo ha aggredito la moglie e la figlia che ha provato a fermarlo.

Ieri la zia del piccolo Leonardo di 5 anni ha detto: “Sta bene ed è sereno, lo facciamo giocare per distrarlo”.

"Gli manca tanto la sua mamma. Noi gli abbiamo detto che tornerà presto - ha raccontato la donna -". Il bimbo è stato affidato alle cure degli zii paterni. "Non chiede neppure del padre. Ora non è il momento di dargli alcuna spiegazione. Ora Leonardo deve stare sereno. Gli ho comprato dei giocattoli per distrarlo", ha concluso la donna.