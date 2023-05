I mercati ora credono all'accordo sul debito Usa

Chiusura in rialzo per i mercati, che hanno un po' oscillato durante la giornata, erano partiti molto meglio questa mattina. Milano +0,20% per cento, la migliore Francoforte, +1,30%, grazie al rimbalzo di Commerzbank, ieri scesa molto dopo la pubblicazione dei conti trimestrali. Il Dax di Francoforte è molto vicino al massimo storico toccato nel gennaio del 2022.

A dare fiducia ai mercati il possibile accordo negli Stati Uniti sul tetto al debito. Il presidente Biden tornerà appositamente nel fine settimana dal G7 in Giappone. «Sono fiducioso che otterremo l'accordo sul budget e l'America non andrà in default» ha detto oggi il presidente Usa.

Anche Wall Street si è ripresa dopo un avvio molto cauto. L'indice S&P 500 segna +0,50% per cento.

La preoccupazione si deve alle parole da falco della presidente della Fed di Dallas, Lorie Logan: oggi ha detto che gli attuali dati non giustificano una pausa nei rialzi dei tassi. I dati di Cme Group mostrano una possibilità di rialzo dei tassi di 25 punti base nella riunione di giugno salita al 32%, due settimane fa era pari al 10%.

Questo contesto ha fatto valutare in modo negativo anche un dato in sé buono: il calo delle richieste settimanali di disoccupazione.

La prospettiva di tassi Usa fermi fino ad almeno a novembre fa rafforzare il dollaro verso l'euro. Un euro vale oggi 1,078 dollari (-0,6% rispetto a ieri).

Anche in Europa salgono i rendimenti dei titoli di Stato: +12 punti base per quello del Btp italiano decennale.

Buone notizie dal gas, scende sotto i 30 euro al megawattora, sui minimi dal giugno 2021.

A Piazza Affari maggiori rialzi per StMicroelectronics (+3,54%) e Saipem (+3,34%), maggiori ribassi per due utilities, Hera -3,82%, e A2A, -4,07%.