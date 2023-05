I Radicali piangono Roberto Cicciomessere, tra i fondatori del partito e promotore di non violenza

Due volte segretario del Partito radicale (1970-1971 e poi 1983-1984), deputato alla Camera ed europarlamentare , era nato a Bolzano nel 1946 e avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 30 ottobre. Grazie alle sue iniziative non violente , in particolare al suo arresto nel 1972 , l'Italia ha riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare . Determinante nella nascita di Radio Radicale, è stato poi il precursore dell'utilizzo della telematica applicata alla politica , con la creazione di Agorà Telematica , uno dei primi internet service provider in Italia. Successivamente, è stato consulente per le politiche del lavoro e l'estensore di importanti proposte di legge sul tema, che Radicali Italiani continua a portare avanti.

“Roberto Cicciomessere è stato il mio primo grande amore. Un carattere forte, a volte spigoloso e difficile, ma spesso si faceva perdonare. Insieme a Marco Pannella e Gianfranco Spadaccia, mi ha insegnato la politica. O, meglio, mi ha insegnato a fare politica. E non una politica qualsiasi. La politica radicale” scrive la leader di +Europa, Emma Bonino, sui suoi canali social. “La sua intelligenza intransigente e il suo rigore intellettuale sono stati da esempio e di ispirazione per me e per generazioni di radicali. Senza le sue battaglie, a partire da quella contro la leva obbligatoria e per l'obiezione di coscienza, oggi l'Italia sarebbe un Paese meno libero. Grazie al suo impegno, studio e capacità di analisi - prosegue Bonino - abbiamo avuto, tra le centinaia di altri contributi, il primo pamphlet, Tutto quello che sai sugli immigrati è falso, che smontava ogni bugia sui flussi migratori in Italia. Roberto è stata la dimostrazione che solo con i dati e l'approfondimento si può fare buona politica. Ciao Roberto, che la terra ti sia lieve” conclude la leader radicale.