I retroscena del libro di Harry. Parla il "ghostwriter" di Spare

E' considerato il più bravo di tutti, ha 58 anni, è newyorkese e ha vinto un premio Pulitzer, ma il suo nome non è noto come quello dei protagonisti dei libri che ha scritto, perché il suo mestiere è quello del ghostwriter: deve la sua fama alle sue biografie-autobiografie di personaggi famosi.

Si chiama J.R. Moehringer e ha scritto l'autobiografia del principe Harry “Spare – Il minore”, oltre a quella del tennista Andre Agassi ("Open") e quella del fondatore della Nike, Phil Knight ("Shoe Dog").

Ora, sul prestigioso The New Yorker, racconta il suo lavoro e soprattutto l'esperienza e il confronto dietro alla stesura di “Spare”. Un lavoro travagliato che “lo ha esasperato”, come si legge sul settimanale americano.

A quanto si apprende, Harry e il suo ghostwriter hanno stretto un legame molto profondo, ma anche litigato furiosamente. Ad esempio, l'autore newyorkese residente in California ricorda quando, alle due di notte, durante una videochiamata su Zoom lui e il principe litigarono su un passaggio di metà libro: Harry, da giovane militare dell'esercito di Sua Maestà, si trova in un'esercitazione e un soldato britannico "offende gravemente sua madre Diana". Harry vuole inserire la sua reazione, il ghostwriter ritiene che sia meglio finire con l'umiliazione subita dal principe per non diluire troppo il racconto. Lite furiosa.

Mi batte forte il cuore, stringo le mascelle, e inizio ad alzare la voce. Ma tra me e me dico: ‘Che cosa strana, sto urlando al principe Harry’. Il quale fa lo stesso con me, le sue guance si infiammano, gli occhi si stringono. A un certo punto penso che la nostra collaborazione possa finire così, ricorda J.R. Moehringer.

Il lavoro con il principe Harry è durato due anni e mezzo di chiamate Zoom, incontri con il duca di Sussex e i suoi amici e moltissime battaglie sui dettagli del testo.

Nell’articolo Moehringer racconta anche di quando andò a Montecito a casa dei duchi di Sussex, ospite nella dependance e viziato da Meghan Markle con cibo e dolci. In quella occasione il premio Pulitzer capì cosa significasse essere calunniato a mezzo stampa. Lui stesso, infatti, fu inseguito dai paparazzi e stalkerizzato dai colleghi e l'unico con cui poteva parlarne era proprio il principe Harry.

Tutti sapevano che fossi il ghostwriter e allora fotografi e giornalisti assediavano me e la mia famiglia. Una mattina mi affacciai alla finestra e un reporter del Mail on Sunday mi spuntò davanti al vetro, dal giardino.

Un altro brutto ricordo - racconta Moehringer - è stato quello della erronea ritraduzione dalla versione spagnola: a pochi giorni dall'uscita ufficiale del libro, il 10 gennaio scorso, alcune copie furono messe in vendita in Spagna per errore e accadde che interi passaggi furono ritradotti male dello spagnolo. Frasi innocenti erano diventate oltraggiose, perché assolutamente decontestualizzate.

Oltre a liti e confronti però emerge anche tanta tenerezza tra Harry e il suo ghostwriter. Si parla del loro incontro (non avvenuto attraverso George Clooney, come qualcuno ha scritto) e Moehringer dice che Harry lo abbia accolto dicendo: Benvenuto nel mio mondo, amico!' e poi aggiunge: Harry mi è subito piaciuto come persona. Inoltre avevo appena perso mia madre, come il principe l'aveva persa 23 anni prima. Il dolore era ancora vivo, per entrambi.

E, sempre nel racconto pubblicato dal settimanale americano, si parla del momento in cui il libro viene concluso e Harry ringrazia editore e il team. E, commosso, alza il calice e propone un brindisi. Aveva seguito il mio consiglio, ossia di credere nel libro. E finalmente essere libero. Harry allora iniziò a piangere, e io con lui.

Lo scrittore racconta infine, che pur essendo solo un “fantasma” nella vita di Harry, non ha potuto fare a meno di essere ossessionato dalla parola ‘libero'. Aggiunge infatti che se il principe gli avesse chiesto di utilizzarla in una delle sessioni Zoom l'avrebbe respinta, ma che poi aveva capito quanto fosse importante. Harry sia era sentito libero per la prima volta quando si era innamorato di Meghan e, di nuovo, lasciando la Gran Bretagna.

"Never complain, never explain", l'imperioso motto della Casa britannica, ammette lo stesso Moehringer, significa solo un'“omertà ingentilita” e per Harry, significava solo dolore.

L'articolo di “Notes from Prince Harry's Ghostwriter” è stato pubblicato solo on line, la versione su carta sarà pubblicata sul numero del The New Yorker che uscirà negli Stati Uniti il 15 maggio prossimo.