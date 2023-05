L'iconica casa della sit-com "La famiglia Brady" è in vendita per 5,5 milioni di dollari

Un pezzo di storia della televisione americana è in vendita a Los Angeles. Si tratta della villetta in cui è stata ambientata la popolare sit-com degli anni Settanta “La famiglia Brady”. Il costo è abbastanza alto: 5,5 milioni di dollari, ma gli interni sono stati recentemente ristrutturati per uno show e riportati alle sembianze originali.

Un cartello nel vialetto intima di non avvicinarsi all'abitazione costruita nel 1959 perché a distanza di tanti anni questa è la seconda casa più fotografata d'America ed è inserita nelle guide per i turisti a caccia di scatti famosi. La prima, per intenderci, è la Casa Bianca.