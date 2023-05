Il Canada espelle un diplomatico cinese per interferenze

"Il Canada ha deciso di dichiarare persona non grata Zhao Wei", ha annunciato la ministra degli Esteri Melanie Joly. "Sono stata chiara: non tollereremo alcuna forma di interferenza straniera nei nostri affari interni. I diplomatici in Canada sono stati avvisati che se si impegnano in questo tipo di comportamento verranno rimandati a casa".

Ottawa ha così espulso il diplomatico cinese Zhao Wei accusato da un rapporto dell'Intelligence di aver cercato di intimidire il parlamentare canadese Michael Chong e la sua famiglia: i genitori di Chong sono residenti ad Hong Kong. Chong si era espresso in maniera critica sul comportamento del governo cinese nei confronti della minoranza uigura ed aveva definito la condotta di Pechino nello Xinijang un genocidio.

La Cina ha inoltrato una protesta formale al governo canadese per l'espulsione del suo diplomatico.