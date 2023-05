Il Ceo di OpenAI al Congresso USA: "Giusto regolamentare l'intelligenza artificiale"

Sam Altman, numero uno di OpenAI, la società a cui fa capo ChatGPT , appare per la prima volta davanti al Congresso degli Stati Uniti. In base agli estratti resi pubblici della sua testimonianza, ha prodotto richieste di una regolamentazione della tecnologia, in modo che i potenziali danni, come la disinformazione o le frodi, non superino i benefici.

"Le regolamentazione dell'intelligenza artificiale è essenziale", afferma Altman. Secondo l'ad le regole dovranno consentire alle aziende di essere flessibili e adattarsi ai nuovi sviluppi tecnologici. Altman si dice disponibile ad aiutare nella stesura di norme che garantiscano un equilibrio fra la sicurezza e l'accesso ai benefici della tecnologia.

Questo incontro fa parte di un percorso del Congresso per comprendere i nuovi strumenti digitali, i legislatori non hanno ancora raggiunto un consenso su come gestire, in termini di regole, la rapida trasformazione già adottata da milioni di consumatori.

Qualche settimana fa, alla Casa Bianca, gli amministratori delegati di Google e Microsoft avevano incontrato per discutere queste tematiche la vicepresidente Kamala Harris.