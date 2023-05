Il ciclone Mocha raggiunge la Birmania e il Bangladesh

Migliaia di persone evacuate e in fuga con qualsiasi mezzo per l’arrivo del ciclone Mocha nell'Asia sudorientale. La sua corsa si è intensificata arrivando alla categoria 5 sulla scala Saffir-Simpson Hurricane Wind. Dopo il golfo del Bengala ora l’allarme è soprattutto in Myanmar e in Bangladesh: lo rende noto il centro uragani degli Stati Uniti.