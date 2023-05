Il Cile sceglie la destra per riscrivere la Costituzione

I cileni, dopo la bocciatura del primo testo elaborato dal governo Boric nel 2022 e la violenta esplosione sociale del 2019, in una società frammentata e caratterizzata da una politica di disuguaglianze, domenica 7 maggio si sono affidati alle forze conservatrici, in un nuovo tentativo di rinnovare le basi costituzionali. Il Cile ha scelto di virare a destra con la clamorosa vittoria alle urne per le elezioni dei 50 consiglieri incaricati di redigere la nuova proposta di Costituzione su quella ereditata dalla dittatura di Augusto Pinochet. Il Partito Repubblicano guidato dall’ultra conservatore José Antonio Kast ha avuto la maggioranza ottenendo il 35,4 per cento dei consensi, riuscendo ad aggiudicarsi 22 seggi insieme alla coalizione di centro destra, “Chile Seguro”, che ha strappato il 21.1% aggiudicandosi 11 seggi. In questo modo il nuovo organo potrà contare su almeno 33 seggi mettendo all’angolo di fatto la coalizione di Gabriel Boric, uscita da questa tornata elettorale con il 28,4% delle preferenze e appena 17 seggi. Un risultato, al di fuori di ogni previsione, che ha visto le coalizioni di sinistra non raggiungere neanche il minimo di 20 voti sufficienti per opporre il veto alla destra che non avrà bisogno di accordarsi con la sinistra e tracciare così la rotta per la nuova “Magna Carta”.

Secondo gli opinionisti cileni, in poco meno di un anno, il Governo del giovane socialista Boric ha perso consensi, pagando anche i numerosi errori di gestione, a causa di un programma e una politica indifferente ai bisogni dei cileni, faticando così ad affermare la sua leadership e scontrandosi con le divisioni all’interno del paese; inoltre un’alta percezione di insicurezza, l’immigrazione irregolare, le polemiche sugli indulti e l’inflazione che supera il 12.8% (cifra mai registrata negli ultimi 30 anni), sono alcuni dei motivi per cui il presidente Gabriel Boric ha perso nel Paese il sostegno popolare: ”Il processo precedente – afferma Boric - ha fallito perché non abbiamo saputo ascoltare chi pensa diversamente. Voglio invitare il Partito Repubblicano a non commettere l'errore che abbiamo commesso noi in passato”. Abbiamo incontrato Ivan Martinic Calisto scrittore e giornalista del quotidiano cileno Il Mercurio

Cosa pensa dell'elezione del nuovo Consiglio costituzionale cileno? È molto interessante quello che è successo in queste elezioni. Due anni fa, i cileni hanno eletto una Convenzione costituzionale con una maggioranza di sinistra e di indipendenti senza precedenti politici. La loro proposta di costituzione, tuttavia, è stata ampiamente respinta (68% a 32%). Ora, in una sorta di alternanza, che ricorda l’oscillazione di un pendolo, i cittadini hanno votato a stragrande maggioranza per un Consiglio costituzionale dominato dal Partito Repubblicano, che si colloca a destra del tradizionale centro-destra cileno e non è stato esattamente un promotore di una nuova Costituzione, ma piuttosto del mantenimento di quella in vigore dal 1980 e riformata nel 2005. È possibile che il buon risultato dei repubblicani sia dovuto al fatto che hanno basato la loro campagna elettorale sui problemi di sicurezza del Paese, che negli ultimi mesi ha visto un forte aumento degli omicidi, della criminalità organizzata e, soprattutto, della percezione di mancanza di sicurezza da parte della popolazione. Quali sono le ragioni per cui la coalizione del presidente Boric ha perso le elezioni del Consiglio costituzionale? I problemi di mancanza di sicurezza, a cui si aggiunge il fatto che il Cile sta affrontando il più alto tasso di inflazione degli ultimi trent'anni (un'intera generazione è cresciuta in una situazione di relativa stabilità dei prezzi e solo ora si sta rendendo conto di cosa significhi un aumento costante del costo della vita) e che il Paese sta effettivamente vivendo una crisi dell'immigrazione, in cui le stesse autorità governative hanno affermato che la capacità del Paese di accogliere un numero maggiore di immigrati privi di documenti ha raggiunto il limite massimo in termini di servizi che lo Stato è in grado di fornire. È un paradosso quello che stiamo vivendo con il leader José Antonio Kast, che si è opposto al cambiamento della Costituzione e che oggi potrebbe avere la chiave di questo cambiamento. La prossima Costituzione cilena sarà uguale o più conservatrice di quella attuale? Indubbiamente si tratta di un paradosso, o di un movimento politico a pendolo che dovrebbe essere studiato a fondo da sociologi o politologi. Non so se un altro Paese abbia avuto così tante svolte in così pochi anni. Come se fosse un pugile duramente punito dal suo avversario, credo che in qualche modo il Cile sia ancora sotto gli effetti del ko subito con la crisi sociale dell'ottobre 2019 e non so se a questo punto abbia recuperato la lucidità per andare avanti lungo un certo percorso. È vero che il Partito Repubblicano, il cui leader naturale è l'ex candidato alla presidenza José Antonio Kast, detiene le chiavi del Consiglio costituzionale. Ma è anche vero che il processo costituzionale è fortemente regolato dai 12 principi stabiliti in precedenza dal Congresso (dove il Partito Repubblicano non ha la maggioranza) e da un quadro in fase di elaborazione da parte di una Commissione di esperti. E non dobbiamo dimenticare che c'è ancora il plebiscito, dove i cileni saranno nuovamente chiamati alle urne per votare su questa proposta sulla Carta fondamentale. In questo contesto, è molto difficile prevedere se questa proposta sarà o meno più conservatrice dell'attuale Costituzione. Il Partito Repubblicano, nato di recente, ha qui la sua prima opportunità di essere influente in un organo eletto dal popolo e dovrebbe mostrare segni di governabilità proponendo al Paese un progetto di Costituzione che sia in grado di entusiasmare la maggioranza nel plebiscito di uscita.