Il concerto di Springsteen a Ferrara si farà. Ma sui social è polemica: "Rispetto per le vittime"

Il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara si farà. La conferma è arrivata direttamente da Claudio Trotta, fondatore dell'organizzazione Barley Arts, intervenuto ai microfoni di Radiofreccia. La prima delle tre tappe italiane sfiderà il maltempo. Sold out da mesi, è previsto al Parco Urbano dove sono attese circa 50.000 persone.

Trotta assicura "dal punto di vista dello spettacolo e dell'allestimento dell'arena, di essere in sicurezza e di essere tranquilli che, quando apriremo le porte, il pubblico sarà servito in maniera adeguata e lo spettacolo si svolgerà regolarmente."

Entrando nel dettaglio dell'allerta meteo e di tutto il discorso legato alla viabilità, Trotta aggiunge: “Dopodiché, ovviamente, negli ultimi giorni c'è stata una condizione metereologica in tutta l'Emilia-Romagna di grande significato ma vorrei ricordare che Ferrara non è stata toccata così gravemente, non era zona rossa ma arancione”. Riferendosi alle dichiarazioni del Vice Ministro sottolinea che "per quanto riguarda la viabilità, la situazione sull'A14, che è l'unica autostrada che ha dei tratti chiusi, sia verso il Nord che verso il Sud, con costante monitoraggio per aprire il prima possibile, ricordo che comunque c'è l'Adriatica. Poi, l'Assessore regionale alla Protezione Civile, Irene Priolo, dice che gli eventi meteo sono in esaurimento e questa è la notizia più importante, basta andare su qualsiasi meteo per vedere che molto probabilmente l'intera giornata di domani sarà soleggiata in tutta l'Emilia-Romagna".

Non sono però mancate le polemiche sui social, che hanno chiesto rispetto per le vittime dell'alluvione.

Con il passare delle ore monta la polemica sui social sull'opportunità che stasera si tenga regolarmente il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara, nonostante la drammatica ondata di maltempo che ha investito l'Emilia Romagna causando vittime e danni.

"Adoro #brucespringsteen ma davanti ai morti e ai paesi sommersi nel fango il concerto di Ferrara stona. Una volta si andava a spalare e aiutare chi era sommerso nel fango non a cantare e ballare spensierati nella stessa zona.#EmiliaRomagna", scrive su Twitter Tiziana Ferrario. Tenere il concerto "è assurdo, imbarazzante. Capisco un sacco di motivazioni ma la decisione di confermarlo è sbagliata", è la riflessione di un altro utente.

"Arriveranno a #ferrara 50mila persone per il concerto di #brucespringsteen ..in una regione martoriata.. Mi chiedo con quale spirito canteranno a squarciagola mentre a pochi km persone hanno perso tutto... #iononcapisco più come vada il mondo rimandarlo no?", si chiede qualcuno. E c'è chi va giù duro chiedendo "rispetto per le vittime".

Qualcuno chiama in causa anche il ministro dell'Interno: "Piantedosi che usa il pugno di ferro con i ragazzi di un rave ma che oggi non fa annullare il concerto del Boss nonostante i morti a pochi km, le autostrade bloccate, i treni in difficoltà, la protezione civile impegnata nell'emergenza".