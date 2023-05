Il crimine organizzato “occupa” spazi social, investe nell’innovazione tecnologica e assolda hacker

Lo studio ha analizzato vari periodi: dal 2007 al 2012, i boss hanno usato Facebook e lo hanno fatto per motivi prettamente ludici, mostrando però anche poca capacità di uso del mezzo. Poi, anche nel mondo virtuale la mafia si è organizzata e ha fatto un passo in avanti con la creazione di gruppi, pagine e profili fake di celebrazione dei boss, di promozione di film dedicati alla criminalità e si è assistito anche alla nascita di comunità inneggianti la mentalità mafiosa. I social (prevalentemente Facebook) vengono, quindi, usati come mezzo di autopromozione. E intanto si diffonde una modalità di azione criminosa che ha usato la piattaforma come strumento di comunicazione per amplificare la portata di minacce, avvertimenti e provocazioni. In questo momento i social si affiancano ai pizzini.

Uno studio della Fondazione Magna Grecia, ha rilevato le dinamiche performative dei mafiosi online. Per capire meglio la criminalità organizzata attraverso i social media. In una prima fase sono stati analizzati manualmente 50 profili (pagine e gruppi) Facebook e 30 profili Instagram dei rampolli delle famiglie mafiose. Nello step successivo, sotto la lente di osservazione sono finiti temi e argomenti caratteristici del mondo mafioso (dal carcere al controllo del territorio, dalla rete degli affiliati al gergo criminale, dalla ricchezza accumulata alla violenza delle faide) con una ricerca prima semiautomatica e poi automatica che ha permesso – tramite i codici Python – di processare 20mila commenti a video YouTube, 90 GB di video TikTok (per un totale 11.500 video) e 2milioni e mezzo di tweet.

Fino a pochi anni fa, gli esperti prima interpretavano il fenomeno attraverso il racconto, ora basta entrare nelle piattaforma e si entra nel loro “reality show” quotidiano che serve per trasmettere forza, potenza militare, capacità economica. Tre parole utilizzate per il marketing dell’arruolamento e dell’espansione. Basta seguire i trend virali degli hashtag o delle canzoni trap e neomelodiche, che ci si occupi di camorra o di narcos sud americani.

I social, da Facebook a Tik Tok, oramai sono la “rappresentazione” (talvolta anche sonora) della vita reale, qualche volta rispecchiandola, in molti casi modificandola e “spingendo” realtà parallele. Questo vale anche per i gruppi criminali , spesso dotati anche di un social media manager.

Sembrano lontani i tempi in cui i gruppi jihadisti utilizzavano piattaforme mediatiche tradizionali come Twitter e Facebook per pubblicare i loro contenuti e creare account sponsorizzati in cui rilasciavano notizie e video.

Dal 2016 al 2020, infine, sbarca in rete la “google generation criminale”, ovvero quella generazione nata a cavallo tra i due secoli con la capacità di sfruttare fino in fondo il social casting a nome dei boss o degli affiliati più anziani. Nasce così quella dimensione in cui reale e virtuale sono un’unica cosa. Alla minaccia sui social può seguire per esempio l’agguato sul territorio. Le piattaforme diventano una specie di radar per seguire affiliati e nemici da sostenere o colpire. Le vedette che controllano il territorio fisico sono spesso le stesse che controllano quello virtuale, spiando i profili di amici e avversari.

E poi arriva TikTok e il mondo mafioso si mette in mostra, si ostenta perché il “tanto denaro” e il controllo, nel linguaggio criminale, sono sinonimo di potere. E si mostrano le case, le famiglie, i soldi guadagnati con lo spaccio, le minacce dirette ai nemici, la vita agli arresti domiciliari, i colloqui in carcere. Il tutto alla luce del sole con un linguaggio gergale condito di dialetto, doppi sensi e simboli grafici. O tatuaggi in bella vista: messaggi destinati a chi è capace d’intendere.

Da un’analisi di quasi due milioni e mezzo di tweet nel decennio 2012-2022 si nota una crescita costante di cinguettii collegati a tendenze riferibili ad argomenti mafiosi con un picco nel 2020 di 400mila tweet. Picco che cala nei due anni successivi probabilmente per l’emergere di nuovi temi come il Covid-19 e la guerra in Ucraina. Dallo studio degli hashtag e delle parole maggiormente ricorrenti (come ‘ndrangheta, camorra, arresti, mafia, narcos, criminalità ecc.) emerge in modo chiaro che istituzioni, organi d’informazione, politica e addetti al settore considerano la ‘ndrangheta un’emergenza nazionale non rinviabile.

Instagram è l’ambiente privilegiato del glamour mafioso. Dove, tramite l’ostentazione del lusso, si diffonde anche un senso di potere e quindi di controllo. I figli dei boss mostrano la ricchezza, promuovono uno stile di vita sfarzoso: postano foto di auto, moto e barche. Fanno sfarzo di abiti di alta moda, accessori preziosi, luoghi di vacanza per milionari, locali di lusso, cibi squisiti, oggetti inutili ma costosi. Sono i rampolli del narcotraffico che raccontano il successo dell’impresa di famiglia. Le foto emulano la vita del jet set, di una élite globalizzata che, seppure confinata in territori periferici e marginali, controlla il secondo mercato mondiale più remunerativo dopo il petrolio. E applica, come se fosse una strategia di marketing, l’unico criterio possibile: chi ha i soldi comanda e deve essere rispettato.

Spiccano in questo mondo i giovani del CJNG ( Cártel de Jalisco Nueva Generación) o Mata-Zetas che incarnano proprio questo nuovo modello che è anche centrale nei video di TikTok che consentono di cogliere alcuni elementi culturali intorno ai quali si costruisce l’identità post-moderna delle mafie fondando, così, una post-verità mafiosa il cui atteggiamento è simile a quello dei militanti fondamentalisti.

E tutto in modo trasparente ( anche se l’omertà rimane un pilastro della mentalità e cultura criminale) e viene usata anche per spaventare la stampa più libera. Le mafie comunicano sui social media soprattutto attraverso le emoji che assumono un significato diverso a seconda del contesto. Qualche esempio? Nello studio della Fondazione si legge “Il leone: coraggio e forza; le catene: carcere e vincolo affettivo; il cuore nero: lutto, tristezza, malvagità; la siringa con la goccia di sangue: fratellanza. Sono tutti modi alternativi, meno tracciabili dall’algoritmo ma ben riconoscibili dai destinatari, che connotano la scelta dei contenuti pubblicati. Foto, frasi e citazioni unite agli emoji riscrivono il linguaggio virtuale della mafia, creando un nuovo gergo criminale digitale. Non solo, in un’eterna contrapposizione “noi-loro”, l’appartenenza o la simpatia verso un clan, si dimostra indossando vestiti della stessa marca, spesso della linea streetwear, esibendo i medesimi accessori, ascoltando le stesse canzoni, usando gli stessi emoji, meme, hashtag”.

E la generazione Z dei clan e delle paranze sta cambiando il volto delle organizzazioni criminali e corre veloce e mostrando quanto sia necessario saper gestire la scena digitale per ottenere consenso ed essere riconoscibili, da criminali.