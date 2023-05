Il dissidente russo premio Nobel per la pace: "Russia di Putin è un regime autoritario poliziesco"

Gli ultimi due, per l'organizzazione russa, sono stati anni terribili. A fine 2021 Memorial è stata chiusa perché riconosciuta colpevole della controversa legge russa sugli agenti stranieri . L'ong ha continuato le sue attività solo grazie all'appello presentato dai suoi avvocati. Nell'ottobre scorso poi, proprio quando da Oslo giungeva notizia del premio Nobel per la pace ricevuto , i giudici di Mosca disponevano il sequestro dei suoi uffici, annullando il passaggio di proprietà tra le due società che amministrano l'organizzazione. Per il direttore di Memorial , Boris Belenkin, era giunto il momento di lasciare il Paese.

Memorial è nata per difendere i diritti umani e per preservare la memoria delle vittime delle repressioni politiche in Urss. Negli anni, ha creato un prezioso archivio che documenta il periodo del Grande Terrore staliniano e del sistema dei gulag. La commemorazione del passato per Memorial è sempre stata legata alla lotta per i diritti umani nel presente.

Memorial è l'organizzazione non governativa russa che ha ricevuto, insieme al bielorusso Ales Bialiatski, fondatore dell'organizzazione per la democrazia Viasna , e al gruppo ucraino Center for civil liberties , il Nobel per la pace 2022 . Boris Belenkin è il direttore di Memorial e ne fa parte dal giorno della sua costituzione.

Domanda: Signor Belenkin, come si vive da esiliati?

Boris Belenkin: Ora vivo in Repubblica Ceca in buone condizioni ma come chiunque sia stato forzato a lasciare la propria patria sicuramente l’emozione principale è l’insicurezza e l’ansia per il futuro. Così, come per tutti quelli che sono partiti come me, viviamo giorni di incertezza, il nostro destino non può essere chiaro, non può essere definito con precisione.

D: Quanti mesi sono che è fuori dalla Russia, perché è andato via, rischiava qualcosa a rimanere?

Belenkin: Sono partito a inizio ottobre, se fossi rimasto ritengo che avrei corso il rischio di esser perseguito sia politicamente che

penalmente.

D: Temeva di essere arrestato?

Belenkin: Due tre settimane prima della mia partenza i miei conti bancari sono stati bloccati dal governo, anche se solo

temporaneamente, poi sono stati sbloccati. Ho pensato che quello fosse il primo passo, un primo avvertimento che avrebbe portato a

una mia persecuzione penale. Sono partito il giorno dopo una seduta in tribunale in cui il governo ha annullato il passaggio di

proprietà dell’immobile che ospita gli uffici di Memorial, tra due società che la amministrano. Con quella decisione del tribunale il

governo ha sequestrato la nostra proprietà, un immobile nel centro di Mosca e anche una somma di denaro

appartenente all’organizzazione, una cifra non enorme ma importante. E non posso che ribadire che non c’era nessuna

giustificazione legale per questo sequestro.

D: Sono a rischio ora gli archivi di Memorial?

Belenkin: I documenti, tutta la nostra collezione, non sono stati sequestrati per adesso possiamo solo sperare che il suo destino non

sia a rischio. Posso raccontarvi un aneddoto: alla notizia del Nobel, per una strana coincidenza noi eravamo in tribunale per il sequestro dell’immobile e appena abbiamo ricevuto la notizia del Nobel il nostro umore è divenuto gioioso e festoso, nonostante la decisione

mostruosa del giudice. Abbiamo visto che ci guardavano e poi tra giudici e cancellieri hanno cominciato a borbottare qualcosa

passandosi uno smartphone, non c’è stato detto niente ma abbiamo capito che sapevano.