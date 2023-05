Il festival dello sviluppo sostenibile: guarda la diretta

L’Action plan della finanza sostenibile dell’Ue del 2018 ha dato luogo a una serie di interventi normativi e di modifiche nell’assetto degli intermediari finanziari (banche, assicurazioni, fondi di investimento, gestori ecc.) che stanno orientando le proprie strategie in ottica Esg. Questo processo riguarda sia i prodotti finanziari di investimento e gradualmente anche i prodotti finanziari per il mondo retail. Le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, stanno andando incontro a numerosi cambiamenti nel rapporto con il sistema bancario e assicurativo influenzati dalla crescente necessità di misurare per scopi diversi il proprio orientamento verso la sostenibilità.