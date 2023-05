Il giallo della scomparsa di Giulia, incinta di 7 mesi: avrebbe visto il compagno con un'altra donna

Sono ore di angoscia per la famiglia e gli amici di Giulia Tramontano, la 29enne scomparsa da sabato 27 maggio da Senago, nel Milanese, incinta di sette mesi. A oggi ancora nessuna notizia della giovane donna, originaria di Sant'Antimo, nel Napoletano. Da giorni il suo telefono è spento e la sua famiglia non riesce a mettersi in contatto con lei.

L'ultima traccia, su cui stanno lavorando la Procura di Milano e i carabinieri che indagano senza sosta, anche con ricerche incessanti nelle campagne attorno a Senago, è un messaggio mandato a un'amica verso le 21 di sabato sera. Da allora il suo telefono è spento e la sua famiglia non riesce a mettersi in contatto con lei. Ufficialmente non si hanno più notizie da domenica scorsa, quando il fidanzato ha denunciato la sua sparizione.

Non ha un'auto Giulia, motivo per cui al momento le ricerche si stanno concentrando in stazioni ferroviarie e di autobus ma anche negli aeroporti. La 29enne viene cercata ovunque anche dalla sua famiglia: per il compagno, con cui conviveva da anni nel comune alle porte di Milano, la giovane si sarebbe allontanata la mattina di domenica portando con sé circa 500 euro e il passaporto. Dettagli che l'uomo ha svelato ai carabinieri che lo hanno sentito.

A lanciare la segnalazione della scomparsa sul web è stata la famiglia d'origine di Giulia, preoccupata di non averla sentita, come d'abitudine. In particolare è la sorella della giovane, Chiara Tramontano, che attraverso i social continua a lanciare appelli: "Se non abbiamo ancora trovato Giulia è perché non ho fatto abbastanza. Vi chiedo di fare ancora uno sforzo", scrive in un nuovo post su FB, dove precedentemente ha segnalato vari dettagli fisici della sorella, come un tatuaggio sul braccio.