Il GP di Imola non verrà recuperato nel 2023, arriva la comunicazione ufficiale

Si attendeva una comunicazione ufficiale in merito al recupero del GP di Imola, comunicazione che è arrivata prontamente dai gestori dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Il sesto round del Mondiale ‘23 di F1 non verrà recuperato durante questa stagione a causa della drammatica situazione che sta vivendo Imola e tutta l’Emilia Romagna.

Già ieri il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani si era espresso in tal senso vista la drammatica situazione: “Stante l’emergenza in atto, le modalità e i tempi del rimborso saranno resi noti con successiva comunicazione che verrà inviata via mail nei prossimi giorni da ACI Sport, società dell’Automobile Club d’Italia, tramite il fornitore biglietteria ufficiale Ticketone.it“. Per questo motivo, attraverso la nota pubblicata oggi, è stata offerta la possibilità di rimborso o di conversione del proprio biglietto per il prossimo appuntamento che si terrà sul circuito nostrano.

Il presidente della Formula 1 Stefano Domenicali, nato a Imola, ha convenuto che sarebbe "difficile" organizzare la gara più avanti nella stagione e ha definito un'estensione del contratto per tenere la gara nel 2026 ". La stagione, che ora sarà probabilmente composta da 22 gare, continuerà la prossima settimana con il Gp di Monaco. Originariamente era una stagione di 24 gare, ma il Gp di Cina a Shanghai fissato per il 16 aprile è stato annullato per il quarto anno consecutivo a causa del Coronavirus.