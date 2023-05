Il leader ceceno Kadyrov indossa la mimetica firmata Louis Vuitton. "Costa 2.370 euro"

L'editorialista di BILD, Karen von Guttenberg, ha fatto notare che il leader ceceno Ramzan Kadyrov nel suo ultimo post sul canale PMC Wagner di Telegram indosserebbe una giacca militare color kaki alla moda: è la divisa prodotta e firmata da Louis Vuitton, che costa 2.370 euro (più di 200.000 rubli al cambio attuale).

Il giornalista definisce l’abito "di lusso-militare" e "in uno stile sfacciatamente azzimato". Il tessuto è al 90% di lana naturale, sostiene sempre Guttenberg, e il taglio ampio è perfetto per la figura obesa del capo della Cecenia. "L'amico di Putin imita la passione per la sciccheria del capo del Cremlino", conclude.