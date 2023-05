Il Messico congela i rapporti commerciali con il Perù

Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha annunciato il congelamento delle relazioni commerciali con il Perù nel quadro delle polemiche avviate con il governo di Dina Boluarte fin dall'insediamento al posto di Pedro Castillo. "Fino a che non verrà ristabilita una normalità democratica non vogliamo avere relazioni economiche né commerciali con il Perù", ha affermato Lopez Obrador, rispondendo a una domanda riguardante il passaggio di consegne alla guida dell'Alleanza del Pacifico che dovrebbe avvenire proprio tra Messico e Perù. "Non si tratta di rottura, semplicemente di una pausa", ha aggiunto il presidente messicano, che ha quindi affermato di voler passare la presidenza dell'Alleanza al Cile, che integra il blocco insieme anche alla Colombia.

La decisione del presidente messicano si inserisce nel contesto di un inasprimento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi che ieri aveva visto il plenum del Parlamento del Perù approvare una mozione attraverso cui si dichiarava Lopez Obrador come “persona non grata” nel Paese. Nelle motivazioni della mozione si ricordano le ripetute ingerenze negli affari interni peruviani del presidente messicano con “dichiarazioni sulla situazione politica in Perù" e sul cambio di governo avvenuto a seguito del fallito colpo di Stato, da parte dell'allora presidente Pedro Castillo, del 7dicembre 2022. Nei giorni scorsi il capo dello Stato messicano aveva definito Boluarte come una usurpatrice per aver compiuto un colpo di Stato assumendo illegittimamente la successione di Castillo.