Il ministero delle Imprese e del made in Italy: attacco hacker in corso, i tecnici sono al lavoro

Il ministero delle Imprese e del made in Italy rende noto che "da questa mattina, a seguito di un intenso attacco cibernetico che sta interessando il dicastero ed altri domini nazionali, risultano indisponibili il portale istituzionale e gli applicativi ad esso collegate. Da una prima verifica non risultano compromissioni o furto di dati: i tecnici sono impegnati per mitigare le conseguenze dell'attacco, anche se non risulta possibile prevedere i tempi per la ripresa del servizio".

Il ministero informa inoltre di "essere in stretto contatto da stamattina con l'Agenzia per la Cybersicurezza, per ridurre il più possibile i disagi".