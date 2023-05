Ministro francese Darmanin: Meloni incapace di risolvere problemi migratori. A rischio visita Tajani

Il ministro dell'Interno francese Gérard Darmanin ha attaccato la presidente di Rassemblement National, Marine Le Pen, e la presidente del Consiglio dei ministri italiano Giorgia Meloni, accusandole di condividere un "vizio" tipico dell'estrema destra, quello di "mentire alla popolazione".

I problemi alla frontiera tra Italia e Francia dipenderebbero da Meloni che non sarebbe "in grado di risolvere le questioni migratorie su cui è stata eletta", secondo Darmanin, intervistato questa mattina dall'emittente RMC (la sigla sta per Radio Monte Carlo ma non va confusa con l'omonima radio italiana controllata da Mediaset).

Il presidente del partito di Marine Le Pen, Jordan Bardella, aveva detto ieri da Mentone, al confine franco-italiano, che il governo francese ha "polverizzato tutti i registri dell'immigrazione" e che “dobbiamo riservare aiuti sociali ai francesi, espellere delinquenti e criminali stranieri e osare impegnarci in un braccio di ferro diplomatico con i paesi di partenza”.

"Chi sta prendendo in giro Jordan Bardella?”, ha risposto il ministro dell'Interno, "C'è un afflusso di migranti a Mentone perché madame Meloni, scelta dagli amici di madame Le Pen, non è in grado di risolvere le questioni migratorie su cui è stata eletta". Insomma: l'Italia sarebbe all'origine delle difficoltà migratorie nel sud della Francia.



Tanto Meloni quanto Le Pen, aggiunge il ministro, dicono “'vedrai quello che vedrai” e quello che vediamo non si ferma e si amplifica perché l'Italia sta vivendo una grave crisi migratoria. C'è un vizio di estrema destra, che è quello di mentire alla popolazione. Il signor Bardella dovrebbe parlare con la signora Meloni per dirle di applicare finalmente il suo programma".

A seguito di queste dichiarazioni, rischia di saltare la missione del ministro degli Esteri Antonio Tajani prevista per oggi a Parigi, un incontro con l'omologa francese Catherine Colonna previsto da tempo: "Certo sono parole inaccettabili quelle pronunciate dal ministro dell'Interno francese", ha risposto lo stesso Tajani ai giornalisti che lo interpellavano a margine della seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana per la Festa dell'Europa, a Firenze. Alla domanda se è in dubbio il viaggio previsto oggi a Parigi, Tajani replica: "Vedremo, vedremo".